أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد المقاولين التركية عن انكماش في قطاع البناء، في ظل زيادة تكاليف المدخلات.

كما كشف الاتحاد عن ارتفاع ديون القطاع بسبب تأخيرات في تسديد المستحقات للمقاولين من قبل الجمهور.

وأشار الاتحاد إلى أن خطوات مكافحة التضخم وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية ستكون حاسمة في المشاريع المحلية والدولية للقطاع.

جاء في تقرير صناعة البناء في يوليو 2022 الصادر عن الاتحاد أن “عام 2021، لوحظت في زيادات في الأسعار تصل إلى 150 بالمائة في تكاليف المدخلات، وتجاوز معدل الزيادة في أسعار مدخلات البناء الرئيسية 130 بالمائة في فترة يونيو 2021 – أبريل 2022.

ووفق التقرير: يبدو أن تكاليف المدخلات الأساسية، التي زادت بشكل كبير مع تطورات أسعار الصرف، أصبحت بالغة الأهمية مع الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة الحالية تسببت أيضًا في تكاليف إضافية باهظة للغاية للمقاولين الذين يتعاملون مع الجمهور لفترة طويلة، “مع عدم اليقين في الظروف المالية، والتأخيرات طويلة الأجل في التقدم مدفوعات المدفوعات والعبء الضريبي المتزايد في القطاع تستمر مع المديونية العالية”.

ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، في التقرير، في حين أن إجمالي القروض النقدية المستخدمة في قطاع البناء كان 340.5 مليار ليرة تركية في مايو 2021، ارتفع هذا الرقم بنسبة 51 في المائة إلى 513.5 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من عام 2022.

واعتبارًا من مايو، كانت نسبة القروض المتعثرة للقطاع حوالي 6 بالمائة مع مبلغ قرض قدره 30 مليار ليرة تركية. وانكمش قطاع البناء بنسبة 7.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وجاء في التقرير الذي ذكر أن الاستثمارات في قطاع البناء انخفضت بنسبة 9.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، أن الأنشطة في القطاع توقفت مرة أخرى بسبب انخفاض الاستثمارات وزيادة تكاليف المدخلات.