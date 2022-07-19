أنقرة (زمان التركية) – لقي السلاح في تركيا، تركيا، انتشار السلاح دونماز ابن عم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مصرعه إثر هجوم بالرصاص في مدينة طرابزون التركية.

وتعرض دونماز لهجوم نفذه مواطن تركي يدعى “F.U”، بعد نشوب شجار بينهما.

وأطلق “F.U” على دونماز 3 رصاصات، نقل على إثرها إلى مستشفى الدولة في طرابزون، ليفارق بعدها الحياة رغم التدخلات الطبية.

وأعلن حاكم طرابزون، إسماعيل أوستاأوغلو، أنه تم اعتقال المشتبه به “F.U”.

كما انتقل وزير الداخلية سليمان صويلو في وقت لاحق إلى طرابزون لحضور الجنازة.

وتعاني تركيا من أزمة انتشار السلاح. وفقًا لدراسات مؤسسة أوموت، التي تهتم بإحصائيات التسلح الفردي، تحتل تركيا المرتبة 14 من بين 178 دولة من حيث التسلح، وتقول معلومات إن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في تركيا.