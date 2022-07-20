أنقرة (زمان التركية) – التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنظيره اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، يوم أمس.

وفي تصريحاته للصحفيين كشف الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، تود بريسييل، عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء.

وذكر بريسييل أن اللقاء شهد بحث الشراكة الدفاعية المتقدمة بين الدولتين والتوترات القائمة مع تركيا في بحر إيجة.

وأوضح بريسييل أن الطرفين بحثا الحاجة لخفض التوترات مع تركيا عبر حوار بناء، مفيدا أن أوستن سيتباحث هاتفيا مع نظيره التركي، خلوصي آكار، خلال الأيام المقبلة.

هذا وذكر بريسييل أن أوستن أبلغ بانايوتوبولوس بضرورة عمل الجانبين التركي واليوناني على إيجاد حلول عملية لمشاكلهما المستمرة منذ فترة طويلة.