أنقرة (زمان التركية) – قدمت فاطمة جولهام أبوشنب المترجمة الخاصة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شكوى جنائية ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، بسبب تصريحاته عنها.

وأعلن سيزجين تونتش، محامي أبوشنب عبر حسابه على تويتر، تقديمهم شكوى ضد كيليتشدارأوغلو، بسبب استهدافه لموكلته.

وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي: “نطالب بمعاقبة المشتبه به على الجرائم التي يتم تحديدها، مثل التهديد والكراهية والتمييز والإخفاق في أداء واجبه وإهانة موظف عام”.

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري مؤخرًا استعانة الرئيس أردوغان بمترجم خاص عند اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشكك كمال كيليتشدارأوغلو، في نوايا الرئيس أردوغان، من وراء الاستعانة بمترجم خاص من خارج وزارة الخارجية، خلال الاجتماعات مع المسؤولين الأجانب.

قال كيليتشدار أوغلو: “كلما اصطحب أردوغان ابنتنا معه كمترجمة في الاجتماعات الدبلوماسية، إما دخل ملايين من طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى بلادنا أو جعلوا أمتنا توقع عقودًا بتكلفة عالية جدًا”.

أضاف “سنطلب من السيدة المترجمة أن تشرح لدولتنا بعد الانتخابات ما تمت مناقشته مع بايدن في ذلك الاجتماع الذي أدى إلى وصول مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان إلى بلدنا”.

قال كيليتشدارأوغلو في وقت سابق، إن استخدام الرئيس أردوغان لمترجم خاص للاجتماعات الثنائية يشكل أرضية مناسبة للتنازلات التي لن يتم الإفصاح عنها، مضيفا: “لا نعرف ما هي التنازلات التي قدمها. لا ندري ماذا يقول عن نفسه وعائلته في هذه المقابلات. من أين تأتي المرافعات والدعاء؟ لا توجد مثل هذه السياسة الخارجية ولا دولة كهذه”.