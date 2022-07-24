طرابلس (زمان التركية)ــ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن القلق حيال الاشتباكات المسلحة في التي وقعت في طرابلس ومصراتة، خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمراً مقلقاً، وحث السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.

وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسئولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار الي ليبيا.