أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن أنصار حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، الشريكان في التحالف الحاكم، هم فقط من يشعرون بتحسن معيشتهم.

مؤسسة “متروبول” نشرت نتائج الاستطلاع الذي أجري في يونيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للاستطلاع، كان معدل الذين يقولون إن ظروفهم المعيشية قد تحسنت في العام الماضي 9.9، في حين أن معدل أولئك الذين يقولون إنها تدهورت هو 72.6؛ وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم لم يلاحظا أي تغيير 17.2٪.

ولوحظ أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يقولون إن ظروفهم المعيشية قد تحسنت، تبلغ نسبتهم 25.2 في المائة.

وبينما قال 15.2 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية إن ظروفهم المعيشية قد تحسنت، قال 58.1 بالمائة من أولئك الذين قالوا إنهم تدهوروا.

22.9٪ من ناخبين حزب السعادة أجابوا بأن ظروفهم المعيشية قد تحسنت. كان معدل أولئك الذين قالوا إن ظروفهم المعيشية قد تدهورت هو الأعلى في طرفي حزب الشعب الجمهوري (CHP) و (DEVA) بنسبة 90.6 في المائة.

كان هذا المعدل 84.9 في المائة في حزب الجيد و 86.5 في المائة في حزب الشعوب الديمقراطي.

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