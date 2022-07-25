أنقرة (زمان التركية) – أبدى مواطن تركي، يدعى كمال كورويار، ندمه على التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية، متعهدًا بعدم التصويت مجددا للحزب الحاكم.

جاء ذلك خلال جولة قام بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، جورسال إيرول، في منطقة “مادان” بولاية ألازيغ التركية.

وقال كورويار “كنت أمنح صوتي لحزب العدالة والتنمية، ولكن الآن أنا نادم على ذلك. كل ما يقوم به الحزب الآن هو كذب والاحتيال والاستعراض”.

وأضاف كورويار: “كنت عضوا في حزب العدالة والتنمية رغما عني منذ 20 عاما، ولكن بعد الآن لن أكون عضوا في هذا الحزب، ولن أصوت لهم. يكفي إلى هذا الحد”.

من جانبه، قال البرلماني إيرول في كلمة للحاضرين: “رئيسنا، كمال كيليتشدارأوغلو، تخرج من مدرسة ألازيغ الثانوية التجارية وحصل على المركز الأول. لديه اهتمام خاص بـألازيغ، وعندما نصل إلى السلطة ونجعله هو الرئيس، سنعلن أن ألازيغ مقاطعة رائدة ذات أولوية للتنمية. بعبارة أخرى، ستُعتبر ألازيغ هي المقاطعة ذات الأولوية في هذه المنطقة وسنشرح الحلول لمشاكل ألازيغ قبل أن نصل إلى السلطة”.