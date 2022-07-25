أنقرة (زمان التركية) – أضاف زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، لقب “Bay Kemal” التي تعني “السيد كمال” إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

الإضافة الجديدة “Bay Kemal” التي وضعها كيليتشدارأوغلو، هي التي يناديه بها دوما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووضع كيليتشدار أوغلو “Bay Kemal”، بعد لقبه المعروف “عم الشباب الديمقراطي”، ومنصبه وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وعلق كيليتشدارأوغلو على إضافة “Bay Kemal”، حيث أوضح أنها ليست حدثا عاديا.

ووجه كيليتشدارأوغلو كلامه لأردوغان حيث قال: “لكي تكون السيد كمال، يجب أن تكون أخلاقيًا أولاً، لكي تكون السيد كمال، ستكون منصفًا، أن تكون السيد كمال لن تركع من قبل القوى الإمبريالية”.

وأضاف: “لكي تكون السيد كمال، لن تذهب إلى دول الخليج وتفتح يدك لترى ما إذا كان بإمكاني العثور على خمسة سنتات ومليون دولار. لكي تكون السيد كمال سوف تحمي سمعة هذا البلد. لكي تكون السيد كمال، سوف تحلم بتركيا، حيث لا ينام أي طفل جائعًا. لكي تكون السيد كمال، سوف تدافع عن المساواة بين الرجل والمرأة. لتصبح السيد كمال، ستدخل اتفاقية اسطنبول حيز التنفيذ”.

يذكر أن كمال كليتشدار أوغلو يطمح إلى منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإزاحته عن السلطة.