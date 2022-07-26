أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، الأداء الاقتصادي لحكومة حزب العدالة والتنمية، وقال إن البنك المركزي التركي فقد 190 مليار دولار.

تصريحات باباجان جاءت خلال لقاء له مع سكان ولاية آرتفين التركية.

وأوضح باباجان أن الأزمة في الاقتصاد حدثت بسبب مناقصات غير عادلة وغير مشروعة ورواتب يتقاضاها مسؤولي الحكومة الذين يحصل بعضهم على ما بين 5 و10 رواتب، فضلا عن المحسوبية.

وأضاف باباجان: “لقد باعوا احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي من الباب الخلفي. لماذا؟ لجعل الناس يقولون، “أنظر.. سعر الصرف لا يرتفع”. انتهوا لذلك، دبروا الأموال بصفقات المبادلة، وبعد أن باعوا 60 مليار دولار أخرى منذ ديسمبر الماضي، تجاوز رقم المبيعات 190 مليار دولار. يفعلون ذلك في الخفاء”.

ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 17.87 ليرة تركية، مع توقعات بأن يبلغ الدولار في نهاية العام 25 ليرة.

وفي سياق منفصل، أشار باباجان إلى حاجة تركيا إلى تطوير ودعم الزراعة، مذكرا أن الشباب يحاولون الهروب من القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة، التي يهرب منها الشباب إلى الخارج.

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