أنقرة (زمان التركية) – قال رجل الأعمال التركي، المعتقل عثمان كافالا، إنه سيرسل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بحقه إلى جميع نواب البرلمان التركي، لإلزام الحكومة بتنفيذه.

نقل ذلك عن كافالا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوتكو جاكروزر، الذي زار عثمان كافالا، في سجن سيليفري، فضلا عن زيارته لمعتقلين آخرين.

وقال عثمان كافالا، في رسالته التي بعث بها مع نائب حزب الشعب الجمهوري: “سأرسل القرار النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مترجما إلى جميع نواب البرلمان التركي. حكومة تركيا لم تمتثل لقرار الإفراج عني. هناك انتهاك للحقوق”.

وأضاف كافالا: “على وجه الخصوص، يجب على جميع المحامين معرفة أن ذلك يتم عن عمد لغرض الإسكات والردع”.

كما قال المحامي جان أتالاي المتهم هو الآخر مع كافالا في قضية جيزي، إن هناك انتهاكات للقانون.

أما المعتقل طيفون كهرمان، فقال في رسالته، إنهم محتجزون في السجن بشكل غير قانوني، مضيفا: “دع الفوضى تنتهي في أسرع وقت ممكن. كل يوم نحتجز فيه هنا أيام مسروقة من حياتنا. في 3 أغسطس، سيكون اليوم المائة على اعتقالي. يجب أن تنظر محكمة الاستئناف في قضيتنا في أسرع وقت ممكن. يجب على المحكمة الدستورية أن تقول (أوقفو) احتجازنا غير القانوني في أسرع وقت ممكن”.

في أبريل الماضي صدر حكم بالسجن المؤبد على المشدد على الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا، وآخرين ضمن أحداث قضية جيزي، وأثار الحكم موجة دولية من الإدانات، إذ اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

تركيا منزعجة من اهتمام ألمانيا برجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا

وهذا الأسبوع، أبدى وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، انزعاجه من اهتمام نظيرته الألمانية الشديد برجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته في إسطنبول، قال تشافوش منتقدًا، “ألمانيا لا تتحدث إلا عن عثمان كافالا، فلماذا تضعه دوما على جدول الأعمال؟”.