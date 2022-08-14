أنقرة (زمان التركية) – وصفت الصحفية التركية، شابنام بورصالي، الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه يأتي على رأس قادة العالم الذين غيروا مجرى التاريخ في القرن الحادي والعشرين.

تصريحات بورصالي المعروفة بقربها من النظام الحاكم، جاءت خلال مقال لها في صحيفة “صباح” التركية، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، يعتبر رجب طيب أردوغان

أضافت بورصالي أن أردوغان ليف فقط رئيس دولة ولكن أيضًا زعيم غير مصير البلد والمنطقة والعالم.

تابعت بورصالي: “لن يتمكن الآخرون من جعل هذا البلد يجثو على ركبتيه، ولن يكونوا قادرين على إمالة رقبة الشعب”.

وأنهت بورصالي مقالها قائلة: “الحب لأردوغان، الذي يصرخ، ويكافح على حساب حياته، ويقاوم من يفرض الوصاية”.