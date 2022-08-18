أنقرة (زمان التركية) – عبر 12 مواطنا تركيا الحدود التركية إلى اليونان بطرق غير شرعية، طلبا للجوء، فرارًا من الملاحقات الأمنية في بلدهم.

الأشخاص الـ12 نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدهم في منطقة ديميتوكا، طالبين الدعم من كل من السلطات اليونانية والجمهور الدولي.

وفي الفيديو، قال أحد طالبي اللجوء، إمراه جوكدمير: “نطالب بحماية حريتنا وحقوق الإنسان. أطلب اللجوء من هنا بسبب عدم شرعية ذلك في بلدي”.

وقال عبد الوهاب أيجون: “على الرغم من أن الأمر ليس شرعيا، فقد جئت مع زوجتي وأطفالي لطلب اللجوء”.

طالبة اللجوء، التي قالت إن اسمها مريم ديلان بيات، أظهرت لطفلة بين ذراعيها وقالت مخاطبة السلطات اليونانية “نطلب مساعدتكم”.

من ناحية أخرى، قال علي إركان: “لقد حُكم علي بجريمة سياسية في تركيا، وقد وافقت عليها المحكمة العليا. أطلب منكم طلب اللجوء “.

وقال طالب لجوء آخر: “ذهبت إلى اليونان بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدي وتوقيفي. أطلب اللجوء السياسي في اليونان. أطلب الدعم من الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان. الرجاء المساعدة”.