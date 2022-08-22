أنقرة (زمان التركية) – اشترت شركة Chimera ومقرها أبو ظبي، أسهم سلسلة متاجر “بيم” التركية الشهيرة.

والمتحدة ستورز إنك، أو باختصار BİM، هي سلسلة سوبر ماركت بأسعار مخفضة مقرها تركيا في عام 1995.

وبدأت BİM أنشطتها في عام 1995 مع 21 متجرًا. مصطفى لطيف توبباش هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لسلسلة الأسواق، التي تضم شركائها المؤسسين كونييت زابسو، وعزيز زابسو، وياسين القاضي، وكوركوت أوزال، ومحمد فاتح سراج.

وتم إدراج الشركة في بورصة إسطنبول في يوليو 2005 برمز BIMAS. اعتبارًا من مايو 2021، تم طرح 71.40 في المائة من أسهمها للتداول العام.

وبدأت الشركة نشاطها خارج تركيا في 11 أبريل 2009 في الدار البيضاء بالمغرب بافتتاح 10 متاجر في نفس اليوم. في النصف الثاني من عام 2014، افتتحت 46 متجرًا في مصر وبدأت عملياتها الخارجية الثانية. اعتبارًا من نهاية عام 2019، أصبح لديه 497 متجرًا في المغرب و 320 متجرًا في مصر.

هناك لحظات مفعمة بالحيوية في سوق الأسهم التركي.

شركة الاستثمار Chimera الإماراتية دخلت سوق الأوراق المالية التركية في أغسطس الحالي، وأسست في تركيا صندوق S&P Turkey Shariah Liquid.