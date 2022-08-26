أثينا (زمان التركية) – أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستمد بالتدريج سياجا على طول حدودها البرية مع تركيا وستزيد إجراءات المراقبة بعد زيادة في الهجرة غير الشرعية من جارتها الشرقية.

وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماع برئاسة كرياكوس ميتسوتاكيس وضم أبرز مسؤولي الهجرة والأمن والجيش، إن الاجتماع تناول “مشكلة الضغط المتزايد للدخول غير الشرعي سواء على الحدود البرية أو الحدود البحرية” في بحر إيجه شرقا.

وأضافت أنه “تقرر مد السياج تدريجيا بطول كامل ايفروس، مع تركيز مبدئي على نقاط الاضطراب المحتملة”.

وتابعت أنه “تقرر أيضا تحديث وتعزيز أنظمة المراقبة”.

وبنت اليونان سياجا بطول 40 كيلومترا في منطقة نهر ايفروس، بطول حدودها البرية شمال شرق البلاد.

ولطالما اتهمت أثينا جارتها أنقرة بإرسال آلاف المهاجرين الذين يعيشون في تركيا إلى اليونان متعمدة لزعزعة استقرار جارتها.

وتأزمت العلاقات بين الجارتين المتناحرتين بسبب الهجرة وحقوق استكشاف الطاقة تحت البحر.

في 2020، قالت تركيا إنها ستفتح حدودها الغربية أمام المهاجرين الراغبين في السفر إلى أوروبا.

وشددت اليونان أمن حدودها لمنع آلاف الناس من الاقتحام عبر منطقة ايفروس، ومدت في النهاية السياج الموجود.