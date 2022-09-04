أنقرة (زمان التركية) – أثنى نجم الدين باتيرال الكاتب في صحيفة “تركيا” على حكومة حزب العدالة والتنمية، وقال إنها ستفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد.

وقال باتيرال في مقال إن برنامج “الاستثمار والإنتاج والتوظيف والقائم على التصدير” الذي تنفذه الحكومة عن طريق تقليل الفائدة بدلاً من زيادتها سيفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام.

وذكر باتيرال أنه في “عام واحد، تم بيع 1.5 مليون مسكن و11 مليون هاتف محمول في تركيا، وتم شراء 740.000 سيارة، فلم تمطر السماء هذه الأموال، لقد عمل المواطنون وادخروا وامتلكوا”.

واعتبر الكاتب أن “تركيا تصنع التاريخ في الاقتصاد”، وفي إشارة إلى الانتقادات بسبب ارتفاع معدل التضخم النقدي، أضاف: “بدلا من الإشادة باقتصاد بلدنا، الذي نما على مدار عامين متتاليين، فإنهم ينقلون الأخبار المسيئة لبلدنا من وسائل الإعلام البريطانية والمواقع الإخبارية التي تعد على رأس عدونا الأول”.

كما زعم باتيرال أن نظام الحكم الرئاسي قد أتى بعصر جديد لتركيا، وأن تركيا الصاعدة الآن تعد بمثابة قوة سياسية واقتصادية عالمية.

وأنهى باتيرال مقاله قائلا: “انظروا يا رفاق، لقد أتى نظام الحكومة الرئاسية بعصر جديد لتركيا. حفنة من الأقليات التي لا ترغب في قبول هذا النظام، تشتعل حتى نتمكن من العودة إلى النظام البرلماني المنهك، ونفشل، ونذهب إلى صندوق النقد الدولي، وترتفع أسعار الفائدة، وستنفجر الواردات، وستنهار الصادرات… تحالف الشعب الحاكم في قلب المواطن لا يستطيع أحد إزالته … “.

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