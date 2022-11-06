أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب وزير الداخلية في تركيا أنه خلال شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام، أوقفت السلطات 24 ألف و998 مهاجر غير شرعي.

شاتاكلي المتحدث باسم الوزارة، أوضح أن تركيا كسائر العالم تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية.

وذكر شاتاكلي أن من بين 24 ألف و998 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر، هناك 4 آلاف و777 مهاجرا قدموا عبر البحار و856 منسق هجرة غير شرعية، مفيدا أن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705 ألف و946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

وأضاف شاتاكلي أن عدد السوريين العائدين إلى سوريا بلغ 531 ألف و326 سوري، مفيدا أن عدد السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611 ألف و143 سوري.

إسماعيل شاتاكلي، بتصريحات حول الهجرة غير النظامية إلى تركيا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات الوزارة لشهر سبتمبر/ أيلول.

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