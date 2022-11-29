أنقرة (زمان التركية) – رفض القضاء البلغاري ترحيل الجنرال التركي لفانت جوكتاش المشتبه به في ارتكاب جريمة اغتيال.

وفي جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة هاسكوي، تم رفض القرار الخاص بتسليم لفانت جوكتاش، إلى تركيا.

خلال الجلسة التي استمرت أربع ساعات، طالب محامو جوكتاش بعدم تسليم موكلهم، بدعوى أنه لن يحاكم محاكمة عادلة إذا تم تسليمه إلى تركيا.

وقبلت محكمة هاسكوي دفاع المحامين ورفضت ترحيل جوكتاش.

يذكر أنه تم القبض على العقيد المتقاعد مصطفى لفانت جوكتاش في سفيلينجراد، بلغاريا، يوم 3 سبتمبر الماضي.

جوكتاش صادر بحقه نشرة حمراء من الإنتربول في تركيا، على خلفية اتهامه باغتيال عضو هيئة التدريس بجامعة أنقرة البروفيسور نجيب هابلاميت أوغلو قبل 20 عامًا.

وكانت محكمة الصلح والجزاء في أنقرة أصدرت قرار اعتقال بحق جومتاش بتهمة الانتماء لتنظيم تم تشكيله لارتكاب جريمة والقتل عن عمد.

والمطالبة باعتقال جوكتاش، الذي فر إلى الخارج عقب صدور قرار اعتقال بحقه ضمن قضية ألاغتيال الشهيرة، جاء بعد نشره تغريدات مثيرة للجدل من حساب يحمل اسمه.

التغريدات المشار إليها تحتوي تعهدًا بنشر وثائق ستطيح بقيادات في السلطة الحاكمة.