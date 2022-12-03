أنقرة (زمان التركية) – أصدر التليفزيون الرسمي التركي “تي أر تي” بيانا بخصوص ما أشيع عن فصل المذيع التركي ألبار باكيرجيل بعدما ذكر اسم نجم كرة القدم التركي المعارض شوكور هاكان، في مباراة كندا والمغرب.

وأوضح بيان التليفزيون أنه لم يتم فصل المذيع باكيرجيل، بل فقط تم تحذيره ولفت نظره لما فعل.

ويوم الخميس الماضي، خلال بث مباراة كندا والمغرب ضمن فاعليات كأس العالم، ذكر ألبار باكيرجيل المشاهدين بأن نجم كرة القدم التركي هاكان شوكور، سجل أسرع هدف في مباريات كأس العالم.

وسرعان ما أصبح تصريح باكيرجيل موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد هذا تم طرد باكيرجيل خلال الشوط الأول من المباراة.

بينما استكمل جونايات كيران التعليق على المباراة في الشوط الثاني، شارك المتفرجون على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات مفظها أن باكيرجيل تم طرده من القناة.

وبعد ذلك، قال حساب باسم باكيرجيل عبر تويتر، “انفصلت عن مؤسسة TRT، حيث عملت بفخر لسنوات عديدة، بعد الحدث الذي وقع اليوم. آمل أن أراكم مرة أخرى، وداعا”.

فيما أكدت مصادر من TRT أن باكيرجيل لم يتم فصله، بل يواصل عمله، لكن تم استبداله في الشوط الثاني لأنه تحدث عن هاكان شوكور. وذكر أن باكيرجيل حذر من قبل المؤسسة حتى لا يرتكب خطأ مماثل مرة أخرى.

وقال مدير قناة تي آر تي، إن التدوينة على تويتر من الحساب المزيف لا تعكس الحقيقة.

من هو هاكان شوكور؟

يعتبر شوكور صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ تركيا، حيث سجل أكثر من 380 هدفا في كل المسابقات والبطولات المحلية والأوروبية والعالمية، ويحمل لقب صاحب أسرع هدف على الإطلاق في كأس العالم عام 2002.

وفي ديسمبر 2013، استقال البرلماني شوكور من حزب العدالة والتنمية احتجاجًا على ممارسات الحكومة، وتحوّل إلى نائب مستقل في البرلمان. وفي فبراير 2016، اتهم شوكور بإهانة أردوغان على تويتر، وفي أغسطس من العام نفسه، صدرت بحقه مذكرة من أجل اعتقاله بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وفي نوفمبر 2017، اضطر شوكور إلى الفرار من تركيا، واتخذ من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا منفى اختياريا له.