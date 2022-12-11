أنقرة (زمان التركية) – شهد الاتحاد الأوروبي فضيحة جديدة في ظل انفاقها مليارات اليوروهات لمنع تدفق اللاجئين على حدوده والإبقاء عليهم داخل تركيا.

وكشف التحقيق المشترك الذي أجرته منصة تضم وسائل إعلام مثل سكاي نيوز الإنجليزية ولوموند الفرنسية ودير شبيغل الألمانية عن وجود سجون سرية للاجئين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التحقيق أن السلطات البلغارية تحتجز اللاجئين لأيام داخل قفص في مدينة بجنوب شرق بلغاريا من ثم تنقلهم إلى الحدود مع تركيا تمهيدا لطردهم.

وتمكنت الدراسة من رصد استخدام قوات حرس الحدود البلغارية قفص داخل كوخ يقع بين مدرسة ابتدائية واستاد البلدية والمنازل لحبس اللاجئين داخله.

وخلال الفترة بين 15 أكتوبر/ تشرين الأول و25 نوفمبر/ تشرين الثاني التقط المراسلون صورا لخمس مرات للمبنى الذي يحتوي على قضبان حديدية ويمتلئ بالقمامة وكان يضم في كل مرة لاجئين ذكور.

واللافت في الأمر هو تجاهل “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لهذه بالصور.