أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأحد إن مناورات عسكرية مشتركة على نطاق واسع أجريت بمشاركة القوات التركية الخاصة والقوات الخاصة الأذرية.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان مشاركة القوات الخاصة التركية والأذرية في مناورات عسكرية واسعة تضمنت إطلاق رصاص حي مفيدة أن عناصر القوات الخاصة هبطت بالمروحيات في النقاط المحددة وتحركت سرا عبر نقاط مختلفة وشنت هجمات على نقاط عسكرية واستراتيجية مهمة في إطار التمرين.

وكانت الفترة بين الأول والخامس من الشهر الجاري قد شهدت مناورات مشتركة بين القوات البرية في منطقة نخشيفان، بينما تتواصل المناورات المشتركة بين القوات الجوية في مناطق باكو ونخشيفان وكوردمير وكنجا ويفلا.

هذا وتتضمن المناورات مشاركة جنود من البلدين بجانب المدرعات والطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي وصواريخ الهاون والمدفعيات.

وتبقي يوم واحد على انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الأذربيجانية والتركية والتي انطلقت في 29 يوليو/ تموز الماضي وتنتهي في 10 أغسطس/ آب الحالي.

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