موسكو (زمان التركية)ــ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك قلقا حول ما يحدث في إقليم قرة باغ، لكن ليس هناك ما يتيح التدخل الروسي لصالح أرميينا بموجب معاهدة الأمن الجماعي.

وفي لقاء مع قناة روسيا 24 الحكومية قال الرئيس الروسي بوتين: “نحن ملتزمون بمسؤولياتنا تجاه أرمينيا في نطاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO). لكن الصراعات لا تحدث على أراضي أرمينيا”.

بوتين وصف ما حدث في قرة باغ بأنه “مأساة”،وقال: “نحن قلقون للغاية من الصراع بين أذربيجان وأرمينيافي قرة باغ، هناك حوالي مليوني أذربيجاني وأكثر من ذلك من الأرمن. وعدد كبير من المواطنين الروس يعيشون هناك، نقيم علاقات صداقة مع هذه الدول، وهذا بالطبع مأساة كبيرة. الناس يموتون، وهناك خسائر كبيرة لدى الجانبين “..

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنهم يأملون في أن تنتهي الاشتباكات قريبًا، داعيا إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وبخصوص ان أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال بوتين: “لدينا مسؤوليات معينة تجاه أرمينيا في إطار هذا الاتفاق. هذه الصراعات لا تحدث على أراضي أرمينيا. روسيا تفي دائمًا بمسؤولياتها في إطار الاتفاقية. أنا على اتصال دائم مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان”.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف عسكري تشكل في مايو 1992 يضم 6 دول سوفييتة سابقة هي: روسيا، ارمنيا، كازاخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، و اوزباكستان.

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