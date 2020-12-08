(زمان التركية)ــ يشارك جنود أتراك في عرض عسكري سيقام في ساحة أزادليك بالعاصمة الأذربيجانية باكو، هذا الأسبوع، احتفالا باستعادة إقليم ناغورنو كاراباخ.

ورغم أن تركيا وأذربيجان تنفيان مشاركة جنود أتراك في العمليات العسكرية، التي انتهت باستسلام القوات الأرمينية والانسحاب من كاراباخ، إلا أن جنودا في الجيش التركي يجرون تدريبات للاستعداد للحفل الذي سيقام في شوارع باكو.

وسار جنود أتراك بقبعات زرقاء في شوارع المدينة رافعين شعارات “الشهداء لا يموتون الوطن لا ينقسم” و “المجد للشهداء”.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في الحفل الذي سيتم تنظيمه يوم 10 ديسمبر الجاري.

وقدمت تركيا دعما عسكريا لأذربيجان، فيما قالت تقارير إن تركيا نقلت “مرتزقة” للقتال في أذربيجان. وبينما نفت أنقرة، إلا أن دعم أذربيجان بالطائرات بدون طيار التركية أحدث تفوقًا نوعيا لصالح باكو.

وحتى الآن ترفض روسيا التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش أرمينيا من كاراباخ، نشر قوات تركية في الإقليم الأذربيجاني.

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