أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، توصل بلاده إلى اتفاق مع بعض الشركات التركية لإعادة إعمار منطقة قره باغ التي تم تحريرها مؤخرا من قبضة أرمينيا.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي، مانليو دي ستيفانو، صرح علييف أن أول الاتفاقيات المبرمة بشأن قره باغ تمت مع الشركات التركية، مفيدا أن هذا الأمر طبيعي لكون تركيا دولة شقيقة لأذربيجان.

وأضاف علييف أن بلاده تسعى لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الإيطالية أيضا قائلا: “هذا أمر طبيعي، فإيطاليا صديق مقرب لأذربيجان. وقد شهدنا موقفها أثناء الحرب وعلى مدار فترة العلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين منذ سنوات”.

واعتبر علييف زيارة ممثلي البرلمان الإيطالي إلى أذربيجان قبل انقضاء شهر على الحرب أنها تعكس الصداقة الوطيدة بين البلدين، معربًا عن تقديره لهذا التضامن والدعم.