أنقرة (زمان التركية) – انتشرت قوات حفظ السلام الروسية، في قريتين بإقليم كاراباخ، بعد أن انتهكت قوات أرمينية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقععة قبل 44 يوما مع أذربيجان.

ووقعت اشتباكات مع القوات الأذربيجانية في قريتي كون تاغلار وتشايلاجالا الموجودتين في كاراباخ.

في الوقت الذي كانت تجري فيه كل هذه التطورات، نشرت قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ خريطة جديدة وأعلنت أن القوات الروسية قد استقرت في القريتين. في الإصدار الجديد من الخريطة، يتغير لون القريتين. وقرى كايلاجالا ليس بها سكان مدنيون، بل مجموعة أرمينية مسلحة واحدة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية الأذربيجانية، أن القريتين لم يتم إخلاءهما من قبل المليشيات الأرمنية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التقيد بنظام وقف إطلاق النار في قره باغ في الوقت الحاضر، كما أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى استقرار الوضع في قره باغ، لكنه أعرب عن قلقه بشأن أحداث يوم أمس.

وقال علييف:”في الوقت الحاضر، تقوم قوات حفظ السلام الروسية بمهامها. الوضع مستقر نسبيا، وقعت عدة حوادث أمس.. هذا بالطبع يثير القلق”.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.