يريفان (زمان التركية) – فرضت أرمينيا حظرًا لمدة ستة أشهر على السلع التركية المستوردة كأول إجراء في العام الجديد.

وأفادت الحكومة الأرمنية أن قرار الحظر جاء اعتراضا على دعم تركيا لأذربيجان في النزاع المسلح بإقليم ناغورنو كاراباخ.

قالت وزارة الاقتصاد الأرمينية إن حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد؛ لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروسيا وإيران والصين أن تحل محلها.

ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

يذكر أن الحدود بين أرمينيا وتركيا أغلقت لعقود من الزمان، ولا jزال العلاقات الدبلوماسية بين لبلدين منخفضة.

,قدمت تركيا دعمًا عسكريًا كبيرًا لأذربيجان للسيطرة على الأراضي المتنازع عليها في ناغورنو كاراباخ، من خلال أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار، كما أنها متهمة بإرسال مقاتلين سوريين مرتزقة.