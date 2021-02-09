إسطنبول (زمان التركية) – تمكن فريق غازي عنتاب من هزيمة نظيره جوزتبه بهدفين بلا رد في إطار مبارايات الأسبوع الـ24 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل الهدف الأول لغازي عنتاب بابي دجيلوبودجي السنغالي في الدقيقة 54، والهدف الثاني من خلال كيفن ميرالاس البلجيكي في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ورغم تسديد غازي عنتاب هدفي المباراة، إلا أن نادي جوزتبه كان صاحب الاستحواذ الأكبر الذي وصل إلى 62%.

وبهذه النتيجة أصبح غازي عنتاب في المركز السابع من الدوري التركي، بإجمالي عدد نقاط يصل إلى 38، في حين ظل جوزتبه في المرتبة الـ12، بإجمالي نقاط 26.