أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن تأسيس قاعدتين عسكريتين روسيتين على حدود بلاده مع أذربيجان.

باشيان قال في كلمة موجهة إلى البرلمان الأرميني إن هذه الخطوة تأتي كضامن أمني إضافي لأرمينيا بأسرها وليس فقط لمنطقة سيونيك.

تجدر الإشارة إلى كون المنطقة التي شهدت إقامة القواعد العسكرية هي محصورة بين إيران وإقليم ناخيتشيفان ذي الحكم الذاتي في أذربيجان.

ومن جانبها أعلنت وسائل الإعلام الروسية أيضا إقامة قاعدتين عسكريتين جديدتين.

يُذكر أن روسيا كانت تمتلك قاعدة عسكرية في شمال غرب أرمينيا.

وينتشر حاليًا جنود روس في أقليم كارباخ الذي استعادته أذربيجان من أرمينيا بمساعدة تركية.

جدير بالذكر أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قد شهد انتهاء المواجهات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا التي استمرت نحو ستة أسابيع، حيث تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بالمنطقة بوساطة روسية.

وفي إطار اتفاقية السلام المبرمة اتفقت الدولتان على تكليف قوات حفظ السلام الروسية بالتمركز في منطقة كاراباخ الجبلية.