أنقرة (زمان التركية)ــ قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقشا العلاقات الثنائية في مكالمة يوم الثلاثاء، وهي ثاني محادثة بين الزعيمين في أقل من شهر.

وكان أردوغان اتصل قبل ثلاثة أسابيع بالملك سلمان لتهنئته بحلول شهر رمضان.

تسعى تركيا إلى تحسين العلاقات مع الدولة الخليجية بعد أن وقعت في أزمة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

في العام الماضي، أيد رجال أعمال سعوديون مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية ردا على ما وصفوه بالعداء من أنقرة ، مما خفض قيمة التجارة بنسبة 98٪.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان لرويترز الشهر الماضي إن أردوغان والملك سلمان تلقيا “دعوة طيبة” في أبريل وأن وزيري خارجية البلدين اتفقا على الاجتماع.

جاءت محادثة يوم الثلاثاء قبل يوم من اجتماع بين مسؤولين أتراك ومصريين في القاهرة، في أحدث خطوة في مسعى تركيا لإصلاح العلاقات مع قوة عربية أخرى حليفة للولايات المتحدة.

وقبل أسبوع أصدرت الحكومة السعودية قرارًا بغلق 8 مدارس تركية بحلول نهاية العام الدراسي.

وقالت تركيا في مارس إنها بدأت محادثات مع مصر لمحاولة تحسين العلاقات التي انهارت في 2013.