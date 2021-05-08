(زمان التركية)ــ تراجعت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية إلى الصفر تقريبًا بعد أن فرضت المملكة العربية حصارًا غير رسمي على البضائع.

تراجعت الصادرات بنسبة 94.4 في المائة سنويًا إلى 11.25 مليون دولار في أبريل، حسبما أفاد موقع الأخبار والتحليلات الاقتصادية PA Intelligence يوم الخميس نقلاً عن بيانات من جمعية المصدرين الأتراك (TIM).

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، التي شابتها أزمة سياسية بسبب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018. واشتبك البلدان أيضًا حول السياسة في ليبيا التي مزقتها الحرب، ودعم أطراف مختلفة في الصراع.

لم تعلن الرياض رسميًا إصدار قرار بمقاطعة البضائع التركية.

قالت جمعية المصدرين الأتراك إن صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية في الأشهر الأربعة الأولى من العام تراجعت بنسبة 93.3 في المائة إلى 67.4 مليون دولار.

ويوم الثلاثاء الماضي أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمانن وهو ثاني اتصال يجريه أردوغان بملك السعودية في أقل من شهر.

وزعم تقرير لموقع (ميدل إيست آي) أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية خلال أيام. الموقع نقل عن مصادر “مجهولة” قولها إن الزيارة التي هي أول رحلة يقوم بها جاويش أوغلو إلى الرياض منذ أربع سنوات، تم تحديدها خلال المكالمة الهاتفية.

وفيما يشير إلى عزم الرياض على تقليص الوجود التركي في السعودية، كانت وكالة الأناضول الرسمية ذكرت الشهر الماضي أن الرياض عازمة على إغلاق ثماني مدارس تركية بعد أن أبلغت وزارة التعليم السعودية إدارات المدارس بالقرار.