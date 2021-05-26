القاهرة (زمان التركية)ــ وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القاهرة اليوم الخميس في إطار جولة قصيرة إلى الشرق الأوسط، بعد نجاح الجهود المصرية في وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس.

وسيلتقي بلينكن خلال زيارته اليوم التي تستغرق عدة ساعات، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

يأتي ذلك بعدما أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالين هاتفيين مع السيسي خلال الأيام الماضية وشكره على الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وغزة.

بلينكن أجرى محادثات في تل أبيب والضفة الغربية قبل وصوله القاهرة، متعهدا “بحشد الدعم الدولي” لجهود إعادة إعمار غزة، مشددا على ضمان عدم تسرب المساعدات إلى حركة حماس.

ووصف بلينكن خلال لقائه المسئولين الإسرائيلين، مصر والأردن بأنهما لاعبان أساسيان في جهود التهدئة بالمنطقة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي لوسائل الإعلام، قائلا : “مصر كان لها دور حاسم في الوساطة لوقف إطلاق النار ولطالما كان الأردن صوتا للسلام والاستقرار بالمنطقة”.