أنقرة (زمان التركية) – كشفت نائبة رئيس تكتل حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بشتاش، إن المواطنين في الولايات ذات الغالبية الكردية يرفضون لقاح فيروس كورونا لعدم ثقتهم في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأوضحت بشتاش أن معدل التطعيم ضد كورونا منخفض في المحافظات الكردية، وذلك بسبب عدم ثقة السكان في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأضافت البرلمانية ميرال دانيش بشتاش: “الجميع في حالة عصيان. لا يتم تطعيم الناس في كردستان. تبدو مزحة بالنسبة لك. لأنهم لا يثقون في الحكومة”.

وتابعت نائب رئيس تكتل الحزب الكردي: “نذهب إلى المحافظات الكردية وديار بكر وماردين وسيرت … نسأل: لماذا تحصل على اللقاح، يردون: نحن لا نثق في حزب العدالة والتنمية”.

وأكدت بشتاش أن “المواطنين الأكراد لا يقبلون من حكومة العدالة والتنمية حتى الخير، فالشعور بالثقة في الحكومة ضاعت”.

وفقًا لبانات وزارة الصحة بحخصوص التطعيمات، فإن المحافظات التي لديها أقل معدلات التطعيم في جميع أنحاء البلاد هي أورفا، بيتليس، ماردين، موش، دياربكر، سيرت، باتمان، بينجول، جوموشهانه، إغدير.