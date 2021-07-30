أنقرة (زمان التركية) – وصل عدد ضحايا حرائق الغابات في جنوب تركيا إلى 4 أشخاص، حيث اضطرت السلطات لإخلاء عشرات القرى من السكان مع اتساع رقعة الحرائق.

وأفادت قناة “إن تي في” التركية بأن بين الضحايا رجلا يبلغ من العمر 25 عاما كان في طريقه للالتحاق بفرق الإطفاء تطوعا في منطقة أتت عليها النيران في مرمريس.

والتهمت النيران عشرات المنازل والحقول والإسطبلات في قرى عديدة.

وقال وزير الزراعة التركي بكير باك ديميرلي إنه “وفقا للمعلومات الأولية، فقد نفق 150 رأسا من الأبقار وألف رأس من الأغنام وتضرر 600 هكتار من الأراضي الزراعية و50 هكتارا من الخيم الزراعية”.

وأمام اتساع رقعة الحريق، أخلت السلطات عشرات القرى من سكانها، كما أخلت فندقا في مدينة بودروم السياحية من نزلائه.

وبثت وسائل إعلام تركية مشاهد لأشخاص مذعورين وهم يركضون للنجاة بحياتهم في شوارع أضاءتها ألسنة النيران.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق منتجع فندقي على شاطئ البحر في بلدة منافغات.

ونقلت فرق الإسعاف 183 شخصا إلى مستشفيات المنطقة، 3 منهم أصيبوا بحروق والبقية باختناقات تنفسية من جراء تنشقهم الأدخنة المنبعثة من الحرائق.

والخميس أنقذت فرق الطوارئ 10 أشخاص تقطعت بهم السبل على متن قارب كان يبحر في بحيرة لفتها ألسنة النيران.

ويحاول أكثر من 4 آلاف عنصر من طواقم الإطفاء، تؤازرهم مروحيات وطائرات إطفاء، السيطرة على النيران.