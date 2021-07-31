أنقرة (زمان التركية) – كشفت وزارة الزراعة والغابات بمشاركة أحدث البيانات حول حرائق الغابات. وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة.

قال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، إنه تمت السيطرة على 70 حريقًا للغابات في تركيا، ولا يزال 11 حريقًا مستمرًا.

وأوضح بكير باكديميرلي أن 70 من حرائق الغابات الـ81 التي اندلعت في 28-29 و30 يوليو/تموز تحت السيطرة.

وأضاف باكديميرلي عبر منشور له على تويتر، أنهم يحاولون إخماد الحرائق المستمرة بست طائرات برمائية و9 طائرات بدون طيار و45 طائرة هليكوبتر و1080 خزان مياه و55 آلة بناء و أكثر من 4000 فردا.

وأشار باكديميرلي إلى أن كفاحهم ضد الحرائق، مستمر دون انقطاع.

المعارضة اعتبرت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يتكرر سنويا، وقال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لـأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

ويوجد حاليا حريقان في أضنة، وحريق واحد في عثمانية، و 3 حرائق في أنطاليا، و 3 حرائق في مرسين، وحريقان في موغلا.

واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

وتشارك مروحيات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 نقطة مشتعلة، وينتظر مشاركة من أذربيجان.

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا إلى أربعة فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق لليوم الرابع بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق.