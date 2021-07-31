أنقرة (زمان التركية)- أعلنت تركيا عن إطلاق صندوق تبرعات لمساعدة منكوبي الحرائق التي اندلعت في ولاية أنطاليا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب غرب تركيا.

وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، قال إن في حديث للصحفيين من أنطاليا، أن الحريق أثر على البنية التحتية وكذلك المناطق الزراعية وانقطاع التيار الكهربائي وتعذر توفير الكهرباء لنحو 18 مشتركا.

وأوضح تشافوش أوغلو أنهم يعملون على حل المشكلة، مشيرا إلى أنهم تلقوا مكالمات وعروضًا لإرسال شتلات أشجار ومساعدات عينية ونقدية من جميع أنحاء المدينة والبلاد.

وتابع تشافوش أوغلو: “كان هناك بعض مواطنينا الذين أرادوا التبرع نقدًا. كانت هناك طلبات. الليلة الماضية، اتصل رئيس اتحاد التجارة الدولية في تركيا (TOBB)، وقال إنهم يريدون إرسال 5 ملايين ليرة إلى هذا الحساب”.

وقال الوزير إن محافظ أنطاليا سيتولى فتح صندوق لتلقي التبرعات.

وأكد الوزير التركي على أن الشعب التركي كريم ومعطاء، للغاية سواء في حماية مواطنينا المتضررين من الحريق أو في تقديم المساعدات ذات الصلة، موجها جزيل الشكر له.

وأشار تشافوش أوغلو إلى وصول الكثير من منتجات الأطعمة والمشروبات، ولكن لا داعي لها، حيث يمكن فقط لمن يريدون التبرع نقدًا الاتصال بمحافظتنا.

واندلعت حرائق الأربعاء في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا، ومازالت متواصلة، وأسفرت حتى الآن على 4 قتلى و122 تأثروا من دخان الحرائق، لا يزال 58 منهم بالمستشفيات.