أنقرة (زمان التركية) – اعتلى 10 نواب من حزب العدالة والتنمية، وواحد من الشعوب الديمقراطي وواحد من الحركة القومية، منصة البرلمان التركي مرة واحدة على مدار 3 سنوات فقط لأداء القسم.

أكمل البرلمان سنة تشريعية ثالثة، وهو في عطلة حتى الأول من أكتوبر القادم.

ومنذ 7 يوليو 2018، لم يشارك 12 نائبًا في البرلمان بأي مذكرات استفهامية أو أسئلة برلمانية، منذ أن اعتلوا منصة البرلمان لأداء القسم.

ولم يدلي هؤلاء النواب بأي كلمة خلال اي جلسة من جلسات البرلمان على مدار 3 سنوات كاملة.

النواب الـ12 هم:

حمد أوزهسكي: نائب حزب العدالة والتنمية لثلاث فترات منذ عام 2015 ورئيس بلدية قيصري السابق، والذي كان مرشحا لمنصب رئيس بلدية أنقرة وخسر.

علي إحسان يافوز: البرلماني عن سكاريا، وهو رئيس شؤون الانتخابات في حزب العدالة والتنمية. يُذكر يافوز بتصريحه الغريب في انتخابات بلدية إسطنبول في عام 2019، والذي قال فيه “إذا لم يكن هناك شيء آخر، فقد حدث شيء بالتأكيد”.

علي إحسان أرسلان: نائب حزب العدالة والتنمية في أنقرة هو أحد مؤسسي الحزب وكان أقرب شخص إلى الرئيس أردوغان لسنوات عديدة. وهو معروف أكثر باسم “المجاهد”.

عليف ديدجيل: أحد نواب حزب العدالة والتنمية ذوي الخبرة. كما شغل منصب كبير مستشاري الرئيس.

هارون كاراكان: نائب اسكيشهير. كما شغل منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية.

عزيز بابوشكو: كان نائبا لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول لفترتين. كما شغل منصب رئيس مقاطعة اسطنبول لمدة 8 سنوات.

مراد بياتور: نائب مانيسا عن حزب العدالة والتنمية. عضو لجنة الأمن والاستخبارات في مجلس النواب.

إيلكنور إنسيوز: نائب عن حزب العدالة والتنمية لخمس فترات منذ عام 2007. كان من بين مجموعة من نواب حزب العدالة والتنمية الذين زاروا فتح الله جولن في ولاية بنسلفانيا عام 2011، ونوقش الأمر كثيرًا.

محمد أفجي: نائب رئيس حزب العدالة والتنمية. أفجي كان من أكثر مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هدوءًا.

محمد الطاي: انتخب نائب أوشاك في حزب العدالة والتنمية نائباً لأربع فترات متتالية. وهو أيضًا أحد الأسماء التي لم تصعد على المنصة مطلقًا.

عصمت بويوكتمان: تم انتخابه كنائب لحزب لحركة القومية حليف الحزب الحاكم لـ 5 فترات متتالية.

بردان أوزتورك: بالرغم من كونه نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي آغري المعارض، إلا أنه لم يصعد إلى المنصة باستثناء يوم حلف اليمين.