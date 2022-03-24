أنقرة (زمان التركية) – زعم كمال أوزكيراز مدير مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيعزل وزير الداخلية، سليمان صويلو، في غضون أسابيع قليلة.

تصريحات أوزكيراز جاءت خلال مقطع فيديو على تويتر.

وأوضح أوزكيراز أن أردوغان في البداية سيقيل صويلو من منصبه، ثم سيأمر وسائل الإعلام الموالية له بتشويه صورته.

ويضيف أوزكيراز: “ستبدأ وسائل الإعلام الموالية في وصف صويلو بأنه الرجل الذي عذب النساء المحجبات”.

وأكد أوزكيراز أن هدف أردوغان من ذلك هو إنهاء حب أعضاء حزب العدالة والتنمية لصويلو الذي يتولى منصب نائب رئيس الحزب الحاكم، ونسيانه تماما، وإخراجه من الأجندة السياسية في تركيا.

يأتي ذلك على خلفية اعتداء الشرطة هذا الأسبوع في أضنة بوحشية على أعضاء وقف الفرقان، ومن بينهم نساء محجبات، حيث أثارت المشاهد التي تم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي غضب الكثيريين.