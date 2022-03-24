أنقرة (زمان التركية) – زعمت وسائل إعلام روسية أن أناتولي تشوبايس مستشار الرئيس فلاديمير بوتين الخاص للتنمية المستدامة، المستقيل من منصبه، موجود رفقة زوجته في تركيا.

صحيفة Kommersant نشرت صورة لتشوبايس التقطته له بمدينة إسطنبول.

ويعد تشوبايس أول مسؤول روسي بارز يقدم استقالته عقب بدء الغزو العسكري الروسي في أوكرانيا.

ولم يُعلن عن سبب استقالة تشوبايس، غير أنه يُعتقد أن تشوبايس اتخذ قرار الاستقالة للإعراب عن معارضته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح مصدر مقرب من تشوبايس أن الأخير غادر روسيا ولا ينوي العودة إليها.

وكان تشوبايس قد شارك منشورا على حسابه بموقع فيسبوك عقب بدء العملية العسكرية تضمن صورة لزعيم المعارضة الروسي، بوريس نيمتسوفون، الذي قُتل في عام 2015.

واعتبر البعض منشور تشوبايس هذا بمثابة رسالة تعكس معارضته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

هذا ويعد تشوبايس هو مصمم عملية الخصخصة التي شهدتها روسيا قبل نحو 30 عاما.