بروكسل (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد يجري زيارة إلى تركيا، “ومع هذه الزيارة يمكن إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين”.

وأوضح أردوغان للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى بلده من بروكسل أنه: “قد يصبح ملف الغاز الطبيعي من أهم الخطوات المشتركة التي سنتخذها في علاقاتنا مع إسرائيل”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “تكون للمرحلة الجديدة للعلاقات التركية الإسرائيلية انعكاسات إيجابية على القضية الفلسطينية”.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه “سيوفد وزير الخارجية، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركيين إلى إسرائيل عقب تحديد الطرفين موعد الزيارة من أجل إجراء تقييم مسألة العلاقات الثنائية وموضوع الغاز الطبيعي”.

ولفت إلى أن “العديد من زعماء العالم أجروا زيارات إلى تركيا مؤخرا، وأن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ إلى بلاده كانت واحدة من أهم تلك الزيارات”.