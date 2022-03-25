تل أبيب (زمان التركية) – أفادت هيئة البث الإسرائيلية” بأن وزيرة الطاقة كارين الحرار، أجرت اجتماعا سريعا مع نظيرها التركي فاتح دونماز، على هامش مؤتمر وزراء الطاقة في باريس.

وحسب الهيئة فإن الوزير التركي أبلغ الحرار أنه يرغب بزيارة إسرائيل لمناقشة عدد من المواضيع، وأنه يرغب بأن تجري الزيارة في شهر أبريل القادم. من جهتها، قالت الحرار إن الطواقم ستعمل على تنسيق الزيارة.

وذكرت “كان” إن مسؤولين أتراك كانوا تحدثوا مع مسؤولين أمريكيين لإشراكهم بإحياء مشروع انبوب الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية عن طريق تركيا إلى أوروبا وقالوا: “إن كنتم معنيين بالتخلص من ارتباط أوروبا بالغاز الروسي- هذه هي الطريقة”.

يذكر أنه من المتوقع أن يزور إسرائيل في أبريل المقبل وزراء الطاقة في كل من قبرص واليونان، اللذان استجابا لدعوة الوزيرة.