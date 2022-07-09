أنقرة (زمان التركية) – وصل المشافي التركية في مدن دوزجي، وبولو، وزونغولداك ، وكارابوك، وساكاريا، وكوجالي، وبارتين 741 شخصًا أصيبوا أثناء محاولتهم ذبح الأضاحي .

وذبح بعض المواطنين أضاحيهم في أول أيام العيد في المسالخ التي تعرضها البلديات وبعضهم في حديقة منازلهم وفي أماكن مناسبة .

وأصيب بعض الجزارين والمواطنين الذين ضحوا في ساكاريا بالسكاكين وضربات الحيوانات وخرج المصابون الذين تقدموا إلى خدمات الطوارئ بوسائلهم الخاصة وسيارات الإسعاف من المستشفى بعد العلاج .

وفي يوم عيد الأضحى الأول تم علاج 271 شخصًا في كوجالي، و 47 شخصًا في دوزجي، و 44 شخصًا في بولو، و 30 شخصًا في زونغولداك، و 25 شخصًا في بارتين و 17 شخصًا في كارابوك أصيبوا بالسكاكين وضربات الحيوانات .