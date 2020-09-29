أنقرة (زمان التركية) – ساقت صحيفة التايمز البريطانية ادعاءًا خطيرًا حول المغذى من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى خليج سودا في جزيرة كريت، وقالت إنه جزء من خطة الولايات المتحدة لنقال قاعدة إنجرليك من تركيا، بغرض تعزيز وجودها العسكري بالمنطقة.

الصحيفة زعمت في أن بومبيو سيجري لقاءات لبحث نقل القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك التركية إلى جزيرة كريت كجزء من أعمال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في شرق البحر المتوسط وذلك على هامش زيارته إلى اليونان.

وأضافت الصحيفة أن هذه الزيارة تعكس نفاذ صبر واشنطن من خطابات أردوغان المعادية للغرب وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الجوي من روسيا.

وتأسست قاعدة إنجرليك خلال الحرب الباردة وتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة حيث تضمن متابعة مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

هذا وذكرت التايمز أن الولايات المتحدة استخدمت قاعدة إنجرليك كنقطة انطلاق للغارات الجوية التي شنتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق خلال الآونة الأخيرة مفيدة أن مجلس الشيوخ الأمريكي يرى أن في خليج سودا بجزيرة كريت بديلا رائعا، ولفتت إلى أن زيارة بومبيو هذه تعد الثانية إلى المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

ورغم أن تركيا هددت بإغلاق قاعدة أنجرليك، إلا أن نقلها إلى الجزيرة اليونانية قد يمثل تهديدا كبيرا لها في ظل حالة العداء مع أثينا.

يشار إلى أن الرئيس أردوغان كان قد رد على قرار الكونجرس الأمريكي الخاص بالاعتراف بإبادة الأرمن، وعلى العقوبات الأمريكية المحتملة على أنقرة، مهددًا بغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك الأمريكيتين.

وكان وزير الخارجية التركي أول من تحدث عن احتمال إغلاق القاعدتين الأمريكيتين، وقال في مقابلة العام الماضي مع قناة “هابر” الإخبارية، إن بلاده ستعيد النظر في وضع كل من القاعدتين العسكرية الأمريكية إنجيرليك وكورجيك إذا قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا.

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